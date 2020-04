Coronavirus isolato nelle lacrime di una paziente, “tamponi positivi anche se i campioni respiratori erano negativi” (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Il virus è attivo anche nelle secrezioni oculari dei pazienti positivi al virus e potenzialmente infettivo nelle lacrime anche quando i campioni respiratori della paziente, a tre settimane dal ricovero, risultavano ormai negativi“: la conclusione a cui sono arrivati i ricercatori dell’Istituto Spallanzani in un ricerca pubblicata su ‘Annals of Internal Medicine’. Gli esperti sono partiti da un tampone oculare prelevato tre giorni dopo il ricovero da una paziente positiva al virus, ricoverata presso l’Istituto alla fine di gennaio e che presentava una congiuntivite bilaterale: i ricercatori sono riusciti ad isolare il virus, dimostrando così che, oltre che nell’apparato respiratorio, è in grado di replicarsi anche nelle congiuntive. “Si tratta di una scoperta che ha importanti implicazioni anche sul piano della ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : Della Vedova - ‘no Mes ideologico - così Conte isolato in Europa’

