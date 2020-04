Coronavirus | Ingroia | ' Perché trattamento di favore ai boss mafiosi?'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Palermo, 22 apr. (Adnkronos) - "Grave l'emergenza sanitaria e preoccupante il sovraffollamento carcerario, quindi certamente potenzialmente pericolosa anche per i detenuti l'esposizione al rischio infezione. Ma - mi chiedo - bisognava iniziare proprio daicondannati definitivi e al 41 bis?". Con queste parole l'ex Procuratore aggiunto di Palermo Antonio, che rappresentò l'accusa nel processo trattativa Stato-mafia, commenta con l'Adnkronos la scarcerazione di alcuni, come Francesco Bonura. "Non è assurdo scarcerare i più pericolosi che sono perciò al 41 bis mentre restano in carcere tanti in attesa di giudizio per reati assai meno gravi? - dice- Che significa questa disparità di; questodiai capimafia?".