Coronavirus | incinta guarisce con il plasma iperimmune A Mantova primo caso al mondo

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Patrizia Vincenzi, 28 anni, dimessa dopo tredici giorni di ricovero, in cui ha sconfitto il Covid-19, curata con due sacche diprelevato da pazienti guariti. "Sono rinata anche io"

Secondo una ricerca bibliografica non risultano al mondo altri casi di donne gravide colpite da Covid-19 trattate e guarite con l'infusione dell'emocomponente. Pamela Vincenzi , 28 anni, questo il nom ...La prima donna incinta è guarita dal coronavirus grazie alla plasma terapia: è accaduto in Italia, in un ospedale di Mantova. Dopo essere stata sottoposta al trattamento che prevede la trasfusione di ...