Coronavirus: in Sicilia tour virtuali nei luoghi della cultura (2) (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Adnkronos) – Il web riserva ai visitatori virtuali, che vogliono accedere alla ricca offerta dell’Isola, anche i siti internet dei Parchi, dei musei, delle biblioteche e delle Aree archeologiche. I portali del Parco della Valle dei Templi di Agrigento, del Parco di Selinunte, del Parco di Naxos e Taormina, della Villa romana del Casale, del Parco di Catania, del Parco di Segesta, del Parco Lilibeo offrono numerosi spunti di approfondimento e una ricca galleria di immagini. Anche il Museo Pepoli di Trapani, il Museo Riso di Palermo e il Palazzo D’Aumale di Terrasini consentono una visita delle collezioni online. Disponibili anche le consultazioni online per le Biblioteche regionali di Palermo e Messina, nonché i materiali e le pubblicazioni scaricabili (in formato pdf) del Centro regionale dell’inventario e catalogazione e del Centro per la ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : in Sicilia tour virtuali nei luoghi della cultura

Coronavirus : in Sicilia tour virtuali nei luoghi della cultura

Coronavirus : in Sicilia tour virtuali nei luoghi della cultura (3) (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Adnkronos) – Il web riserva ai visitatori, che vogliono accedere alla ricca offerta dell’Isola, anche i siti internet dei Parchi, dei musei, delle biblioteche e delle Aree archeologiche. I portali del ParcoValle dei Templi di Agrigento, del Parco di Selinunte, del Parco di Naxos e Taormina,Villa romana del Casale, del Parco di Catania, del Parco di Segesta, del Parco Lilibeo offrono numerosi spunti di approfondimento e una ricca galleria di immagini. Anche il Museo Pepoli di Trapani, il Museo Riso di Palermo e il Palazzo D’Aumale di Terrasini consentono una visita delle collezioni online. Disponibili anche le consultazioni online per le Biblioteche regionali di Palermo e Messina, nonché i materiali e le pubblicazioni scaricabili (in formato pdf) del Centro regionale dell’inventario e catalogazione e del Centro per la ...

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 13,4% Region… - Corriere : In coma a Bergamo, si risveglia a Palermo: «Sicilia, ti devo tutto» - fattoquotidiano : Coronavirus – Artigiani, piccoli imprenditori, badanti e anche chi lavorava in nero: viaggio tra i nuovi poveri di… - GazzettaDelSud : #Coronavirus, in Sicilia #tourvirtuali nei luoghi della cultura: nasce una nuova app - infoitinterno : Coronavirus, ecco i dati di oggi in Sicilia: raddoppiano i tamponi, aumentano i guariti e diminuiscono i ricoveri.… -