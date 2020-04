Coronavirus: in Molise dall’inizio dell’emergenza solo 284 casi positivi (Di mercoledì 22 aprile 2020) In Molise è salito a 19 il numero totale dei decessi correlati al Coronavirus: lo rende noto l’Azienda sanitaria regionale (Asrem). Dall’inizio dell’emergenza sono 284 i casi positivi, 35 le persone guarite, 4.252 i tamponi finora eseguiti. All’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, Hub regionale per il Covid-19, sono ricoverati in terapia intensiva 2 pazienti, 14 in malattie infettive.L'articolo Coronavirus: in Molise dall’inizio dell’emergenza solo 284 casi positivi Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : Federmanager Abruzzo Molise - ripartenza ricominci dall'edilizia

