Coronavirus in Italia | ultime notizie Speranza | “Il documento segreto? Facemmo uno

Leggi su tpi

(Di mercoledì 22 aprile 2020)in: ledi oggi in tempo reale– Mentre il premier Conte ha annunciato una graduale ripartenza a partire dal 4 maggio, i numeri inerenti all’emergenzainmigliorano di giorno in giorno, anche se i dati dei decessi restano ancora molto alti. Secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile, infatti, allo stato attuale sono 107.709 le persone positive al Covid-19, 24.648 le vittime e 51.600 i guariti per un totale di 183.957 casi. Qui lesul Covid-19 nel mondo. Di seguito ledall’sul, aggiornate in tempo reale, di oggi, mercoledì 22 aprile 2020: Ore 06.00 –: “del Ministero?uno studio che includeva gli scenari peggiori” – ...