Coronavirus in Italia | il bollettino della Protezione civile di oggi | mercoledì 22 aprile

Leggi su tpi

(Di mercoledì 22 aprile 2020)22: morti, contagi, guariti Dopo la decisione di rimodulare le conferenze stampa, anchei dati inerenti all’emergenzainsono stati diramati tramite undiffuso sul sito internet. Questi i numeri deldi, mercoledì 22. Sono 107.699 (-10) le persone attualmente positive, 25.085 (+437) i deceduti e 54.543 (+2.943) i guariti per un totale di 187.327 (+3.370) casi: sono questi i numeri aggiornati e contenuti nell’ultimodiramato dallasull’emergenzain. Dei 107.699 attualmente positivi, 23.805 (-329) sono ricoverati in ospedale, 2.384 (-87) sono ricoverati in terapia intensiva, mentre 81.510 (+406) si trovano in isolamento domiciliare. Per il terzo giorno consecutivo, dunque, ...