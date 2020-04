Coronavirus, in Italia 187.327 contagiati totali: 25.085 deceduti e 54.543 guariti. FOTO (Di mercoledì 22 aprile 2020) Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile aggiornato al 22 aprile , nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.943 nuovi guariti e 437 vittime in più. Sono 2.384 i malati ricoverati in terapia intensiva, 87 in meno rispetto a ieri - COME LEGGERE I DATI Leggi su tg24.sky Coronavirus in Italia e nel mondo - le ultime notizieì

Coronavirus - 107.699 positivi e 25.085 morti in Italia : il nuovo bollettino – DIRETTA

Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo (Di mercoledì 22 aprile 2020) Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile aggiornato al 22 aprile , nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.943 nuovie 437 vittime in più. Sono 2.384 i malati ricoverati in terapia intensiva, 87 in meno rispetto a ieri - COME LEGGERE I DATI

Corriere : ?? «Il governo era al corrente dei rischi della pandemia ma li ha tenuti segreti? L'Italia ha il diritto di sapere» - SkyTG24 : Coronavirus, Di Maio a Sky Tg24: 'In Europa tutti con Conte'. VIDEO - SkyTG24 : #Coronavirus 'La famiglia dei vigili del fuoco è una famiglia senza confini': i pompieri inglesi mostrano la loro s… - milkoffy : RT @francescatotolo: Una cosa è certa: dopo 75 anni, l’Italia è ancora ostaggio dell’#Anpi. Basta una frignatina, e gli viene concesso tutt… - ReMarletta : RT @Linkiesta: Con le scuole gli asili e i nidi chiusi, le donne con figli saranno per mesi il solo “servizio” disponibile per ammortizzare… -