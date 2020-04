Coronavirus | | in Italia 107 699 positivi | 25 085 morti e 54 543 guariti

(Di mercoledì 22 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il totale delle persone che hanno contratto ilinal 22 aprile e’ 187.327, con un incremento rispetto a ieri di 3.370 nuovi casi. Il numero totale di attualmentee’ di 107.699, con un calo di 10 assistiti rispetto a ieri. Lo rende noto la Protezione Civile.Tra gli attualmente2.384 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 87 pazienti rispetto a ieri.23.805 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 329 pazienti rispetto a ieri.81.510 persone, pari al 76% degli attualmente, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.Rispetto a ieri i deceduti sono 437 in piu’ e portano il totale a 25.085. Il numero complessivo dei dimessi esale invece a 54.543, con un incremento di 2.943 persone rispetto a ieri.Nel dettaglio, i casi attualmentesono ...

