Coronavirus in Campania, ultimi dati 22 aprile 2020: su 2.623 tamponi 53 positivi (Di giovedì 23 aprile 2020) Coronavirus in Campania: l’ultimo bollettino del 22 aprile delle h. 23,00 riporta i dati di 53 tamponi positivi su 2.623 effettuati in giornata. In totale sono 4.238 i casi positivi. L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 715 tamponi di cui 30 risultati positivi; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 233 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 72 tamponi, di cui nessuno positivo; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 138 tamponi di cui 1 risultato positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 92 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 158 tamponi di cui 3 ... Leggi su 2anews Coronavirus - il bollettino della Campania : 53 nuovi positivi - aumentano ancora i tamponi

Coronavirus - in Campania 53 positivi nelle ultime 24 ore

Coronavirus Campania - altri 53 casi : il totale dei contagiati sale a 4.238 (Di giovedì 23 aprile 2020)in: l’ultimo bollettino del 22delle h. 23,00 riporta idi 53su 2.623 effettuati in giornata. In totale sono 4.238 i casi. L’Unità di Crisi della Regionecomunica che sono pervenuti i seguenti: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 715di cui 30 risultati; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 233di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 72, di cui nessuno positivo; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 138di cui 1 risultato positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 92di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 158di cui 3 ...

SkyTG24 : Coronavirus Campania, pizze a domicilio: via libera di De Luca - SkyTG24 : Il governatore #DeLuca: “Aprire non significa aprire allo stesso modo. Ci sono regioni in cui non c'è un focolaio d… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Zaia: 'Mascherina sempre, anche in strada'. #Campania, via libera alle pizze a domicilio #ANSA… - nando_saviano : RT @rep_napoli: Coronavirus Campania, altri 53 casi [aggiornamento delle 22:31] - marcellogorda : RT @rep_napoli: Coronavirus Campania, altri 53 casi [aggiornamento delle 22:31] -