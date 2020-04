Coronavirus in Campania | De Luca riapre bar | ristoranti e pasticcerie | «Ma solo con

SkyTG24 : Il governatore #DeLuca: “Aprire non significa aprire allo stesso modo. Ci sono regioni in cui non c'è un focolaio d… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, a Napoli nessun nuovo contagio nelle ultime 24 ore #coronavirusitalia - VincenzoDeLuca : ?? #CORONAVIRUS: se dovessimo avere una fuga in avanti da parte di regioni che hanno ancora un elevato livello di co… - bluebloodnaples : RT @scottotweet: Una buona notizia per la nostra regione: da lunedì 27 in #Campania torna la consegna di cibo a domicilio e riaprono librer… - Scisciano : Coronavirus Campania: Covid -19: Tutto chiuso 25, 26 aprile e 1 Maggio, Ordinanza De Luca -

Coronavirus Campania Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Campania