Coronavirus, in Campania 53 positivi nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 715 tamponi di cui 30 risultati positivi; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 233 tamponi di cui nessuno risultato positivo;– Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 72 tamponi, di cui nessuno positivo; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 138 tamponi di cui 1 risultato positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 92 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 158 tamponi di cui 3 positivi; – Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 227 tamponi di cui ... Leggi su ilnapolista Coronavirus Campania - altri 53 casi : il totale dei contagiati sale a 4.238

