Coronavirus, in Amazzonia si scavano fosse comuni. Il sindaco di Manaus: “Siamo al collasso” (FOTO) (Di mercoledì 22 aprile 2020) Anche in Brasile, come sull’isola di Hart Island a New York, si scava per fare fronte all’aumento dei decessi per l’epidemia di Coronavirus. E così in Amazzonia si continua a lavorare alle fosse comuni per seppellire decine di vittime di Covid-19. Il sindaco di Manaus, Arthur Virgilio Neto, lo ha annunciato tra le lacrime, affermando che la città “non sta vivendo un’emergenza ma una calamità naturale“. La capitale amazzonica registra al momento 1.664 contagi ufficiali, dei quali 166 mortali. Con i pochi posti di terapia intensiva ormai al completo. “Siamo al collasso, i medici devono scegliere chi salvare in base all’età, siamo alla barbarie“, ha detto Virgilio, che ha lanciato un appello al governo di Brasilia. “L’Amazzonia ha bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di volontari, ... Leggi su ilfattoquotidiano Brasile al collasso per il coronavirus : in Amazzonia si scavano fosse comuni

