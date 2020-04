Coronavirus, il Regno Unito raggiunge il picco dei contagi. Trump: «Stop all’immigrazione per 60 giorni» (Di mercoledì 22 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieNel mondo le persone contagiate da Coronavirus sono 2.564.190, i morti 177.445. Secondo i dati della Johns Hopkins University, gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito, seguono Spagna (204.178) e Italia (183.957). Regno Unito EPA/ANDY RAIN Millennium Bridge, Londra, 23 marzo 2020Il Segretario di Stato per la salute e gli affari sociali del Regno Unito Matt Hancock ha dichiarato che il Paese ha raggiunto il picco dei contagi da Coronavirus. Oggi, 22 aprile, è tornato a calare leggermente il numero dei morti registrati nei soli ospedali del Regno Unito nelle ultime 24 ore: 759 decessi, e cioè una settantina in meno rispetto alla nuova impennata di 823 registrata ieri. Il totale censito sale così a circa 18.100 morti, mentre i contagi diagnosticati sfiorano ora 135.000 ... Leggi su open.online Nel Regno Unito Facebook chiederà agli utenti se hanno avuto sintomi da coronavirus

