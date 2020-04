Coronavirus, il Perù mette a disposizione fondi per aiutare i club (Di mercoledì 22 aprile 2020) Coronavirus, il Perù mette a disposizione fondi per aiutare i club di Prima e Seconda Divisione. Si parla di un milione di dollari La Federcalcio peruviana, come riportato da TuttoMercatoWeb.com, ha annunciato che metterà a disposizione un milione di dollari (920mila euro) per i club di Prima e Seconda Divisione. Un modo per poter limitare le perdite dovute all’emergenza Coronavirus. In questo periodo le società peruviane sono in netta difficoltà, ma l’aiuto da parte della Federazione potrebbe limitare i danni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Coronavirus Perù - bambino prega Dio in strada : la foto simbolo di speranza fa il giro del mondo

