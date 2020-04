Coronavirus, il Ministero della Salute conferma l’esistenza del piano segreto: “Proiezioni sconvolgenti, scenario da 800mila morti” (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Un piano nazionale di emergenza contro il virus, così drammatico che a febbraio il governo ha deciso di secretarlo. Dopo la rivelazione del Corriere, il Ministero della Salute guidato da Roberto Speranza conferma in una nota i contenuti del rapporto top secret“: è quanto si legge in un articolo sul Corriere della Sera firmato da Monica Guerzoni. Emerge che, “lo studio chiesto dalla task force sul Coronavirus istituita il 22 gennaio, è stato elaborato dalla Direzione programmazione sanitaria del Ministero con l’Istituto superiore di sanità e l’Inmi Spallanzani. L’obiettivo? Prepararsi all’impatto sul sistema sanitario nazionale, ‘identificando una serie di eventuali azioni da attivare in relazione allo sviluppo degli scenari epidemici, al fine di contenerne gli effetti“. “In quelle 55 pagine ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - il ministero dell’Innovazione : “La app avrà codice sorgente open source. Non richiederà il numero né accesso a rubrica”

Coronavirus - il Ministero dell'Innovazione : "App compatibile con la libertà"

Coronavirus, il ministero fa un po' di chiarezza sulla App "Immuni": "Sarà open source e non conserverà i dati"

Non solo: sempre il Telegraph ha rivelato che i test per il coronavirus eseguiti su migliaia di persone del servizio sanitario ... esattamente il giorno dopo che un ministro, Robert Jenrick, aveva ...

Coronavirus, Conte: «Fase 2 dal 2 al 4 maggio. E un piano da 50 miliardi»

Il premier Giuseppe Conte dopo il Senato, alla Camera per l’informativa sull’emergenza Covid-19 e sul negoziato in Europa ... Sempre in serata le parole del ministro Speranza: a febbraio scorso il ...

