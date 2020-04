Coronavirus, il messaggio dei vicini di casa a un’infermiera: “Grazie per il Covid che ci porti tutti i giorni, qua ci sono anziani e bambini” (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Grazie per il Covid che tutti i giorni ci porti in corte. Ricordati che ci sono anziani e bambini, grazie”. È il messaggio anonimo che un’infermiera di 48 anni, in servizio nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Luca di Lucca, ha trovato nella cassetta della posta. La donna, come riporta Il Tirreno, ha deciso di rendere pubblico il messaggio anonimo, scritto su un foglio di carta A4 e di chiamare i carabinieri. Un caso simile era già successo alla fine di marzo in uno stabile di Pisa, con un biglietto simile all’indirizzo di una dottoressa. “Ci sono rimasta male. Mi sono sentita ferita e denigrata – ha detto l’infermiera -. Sanno che faccio l’infermiera e mai avrei pensato che mi prendessero di mira per il mio lavoro”. La Direzione aziendale e il Dipartimento infermieristico e ostetrico ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - il messaggio di Greta Thunberg : “Ora tempo di ascoltare scienziati. Quando crisi finirà dovremo costruire società sostenibile”

