Coronavirus | il fotovoltaico si fa comunità e si mobilita | così si apre la strada alle

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Jean Monnet, uno dei padri fondatori dell’Unione europea, disse che “le persone si mettono in azione solo se strettamente necessario e di solito capiscono di dover fare qualcosa solo in situazioni di emergenza”. Non mi è mai piaciuta questa frase, ma è la verità. Pagheremo un prezzo altissimo per il ritardo con il quale stiamo agendo nei confronti di alcune emergenze ambientali in atto, non ultima quella climatica. E la correlazione tra l’emergenza sanitaria attuale e il depauperamento del nostro pianeta sembra sempre più plausibile. Tra le tante lodevoli iniziative in Italia a sostegno della lotta contro la pandemia scatenata dal virus Covid-19, ritengo emblematica quella lanciata dal Gestore dei servizi energetici (Gse), dal titolo 1 kWh per il paese. Il Gse è l’ente pubblico che gestisce la promozione e lo sviluppo ...