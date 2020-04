Coronavirus | i ricercatori svizzeri | “Il vaccino potrebbe essere pronto a Ottobre”

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Anche la Svizzera alla ricerca delanti-Covid-19: un team didell’università di Berna spera diil primo a produrre uncontro il. E secondo gli ultimi aggiornanti la popolazione elveticavaccinata già a partire da ottobre, ritengono gli scienziati. Lo riferisce Swissinfo.ch. “La possibilità di successo è realistica”, ha affermato Martin Bachmann, professore di immunologia dell’università di Berna nel corso di una conferenza online con l’associazione della stampa delle Nazioni Unite. “La Svizzera ha una tradizione di pragmatismo ed è pronta a trovare un compromesso se serve a ottenere più in fretta un”. Bachmann, che è anche professore dilogia all’istituto Jenner dell’università di ...

C'è anche la Svizzera nella corsa al vaccino anti-Covid-19. Un team di ricercatori dell'università di Berna spera di essere il primo a produrlo. E la popolazione elvetica potrebbe essere vaccinata già ...“Per come è stato specificato in un appello dei medici e ricercatori universitari di Catanzaro il campus di Germaneto ... Domenico Arcuri, Commissario per l’emergenza Coronavirus, affinché si realizzi ...