Coronavirus, i morti superano quota 25mila in Italia (Di mercoledì 22 aprile 2020) Giorgia Baroncini Il bollettino sull'emergenza Coronavirus. Nuovo record di guariti: 2.943 nelle ultime 24 ore. Oggi 437 morti Per il terzo giorno consecutivo calano le persone attualmente positive al Coronavirus. Ad oggi, i malati nel Paese sono 107.699 con un decremento di 10 unità (ieri erano stati 528 in meno). Prosegue il calo della pressione sugli ospedali. Ad oggi, in terapia intensiva si contano 2.384 pazienti, 87 meno di ieri. Scende ancora il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto quota 23.805 persone (-329). 81.510 persone, pari al 76% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Nuovo record di guariti: oggi si registrano altre 2.943 unità che fanno salire il totale a 54.543 (ieri +2.723). I decessi tornano a scendere sotto le 500 unità: nelle ultime 24 ore sono morte 437 persone (ieri le ...

Milano ai tempi del Coronavirus : organizzata una fossa comune per i morti

