Coronavirus | i mafiosi al 41bis lasciano il carcere e tornano a casa

(Di mercoledì 22 aprile 2020). Il giudice di sorveglianza del tribunale di Milano ha concesso gli arresti domiciliari al capomafia di Palermo Francesco Bonura. Ora attende di uscire “Nitto” Santapaola, condannato definitivamente per diversi omicidi fra cui quello di Giuseppe Fava. Ma la lista è lunga I capimafia detenuti alcominciano in questi giorni di emergenza, uno dopo l’altro, a lasciare il. In questo modo insieme al Covid19 inizia a circolare anche per le strade il virus deiche non avrebbero dovuto lasciare la cella, per legge. Ed è una doppia pandemia che non possiamo permetterci. Il giudice di sorveglianza del tribunale di Milano ha concesso gli arresti domiciliari al capomafia di Palermo Francesco Bonura, 78 anni, considerato uno dei boss più influenti, condannato definitivamente per associazione mafiosa a 23 ...