Coronavirus | i dati relativi al 22 aprile

Roma – Come riportato dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 3.370, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 187.327. Da ieri, però, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 10 unità, quindi al momento risultano positive 107.699 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.384, con un decremento di 87 unità sul dato di ieri. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 437 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 25.085. Da ieri si registrano anche 2.943 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 54.543. Nuovi contagiati: 3.370 Contagiati totali: 187.327 Incremento netto positivi: -10 Attualmente positivi: 107.699 Decessi oggi: 437 Decessi totali: 25.085 Guariti ...

Coronavirus : comitato parenti Pat - 'indagine epidemiologica per dati mortalità'

