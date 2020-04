Coronavirus, Giappone: due italiani positivi sulla nave Costa Atlantica (Di mercoledì 22 aprile 2020) A bordo della nave da crociera italiana Costa Atlantica, ormeggiata nella baia di Nagasaki per lavori di manutenzione, ci sono almeno due italiani tra i 34 membri dell’equipaggio risultati positivi al Coronavirus: lo ha reso noto la prefettura della città. I numeri sono stati confermati dal personale dell’ambasciata italiana a Tokyo che sta seguendo da vicino il caso. sulla nave dell’operatore italiano non sono presenti passeggeri, a bordo attualmente ci sono 623 membri dell’equipaggio e di questi 40 sono italiani. Dei 56 test condotti, ha riportato l’agenzia Kyodo, 23 sono risultati negativi. La nave ha raggiunto il distretto di Koyagi a Nagasaki il 29 gennaio, e la partenza è prevista a fine aprile: inizialmente doveva dirigersi in Cina per lavori di manutenzione, ma la diffusione del Coronavirus a Wuhan aveva costretto ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : virologo giapponese “pessimista” sui Giochi 2021 a Tokyo

Coronavirus - contributi all’OMS : anche il Premier giapponese pronto a fare dietrofront

Il coronavirus non causa solo problemi respiratori ma ... Stiamo discutendo in videoconferenza: lo abbiamo fatto sabato scorso con i colleghi giapponesi e sudcoreani. L'Italia è vista come Paese ...

Il tracollo dei corsi del greggio è visto come il segnale concreto del reale impatto dell'epidemia di coronavirus sull'economia globale. E il risultato è stato un nuovo ribasso per l'indice Msci ...

Il coronavirus non causa solo problemi respiratori ma ... Stiamo discutendo in videoconferenza: lo abbiamo fatto sabato scorso con i colleghi giapponesi e sudcoreani. L'Italia è vista come Paese ...