Coronavirus – Galliani | ”I top club europei rischiano la bancarotta”

RaiSport : ? Adriano #Galliani: 'Top club europei a rischio bancarotta' L'ex amministratore delegato del #Milan: 'La riduzione… - contribuenti : Coronavirus: Galliani, top club europei a rischio bancarotta - Mediagol : #Coronavirus, Galliani: 'Impossibile riprendere in #SerieC. Promozione a tavolino? Nessuna fretta'… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: Coronavirus: Galliani, top club europei a rischio bancarotta - juve_magazine : RT @calciomercato_m: Coronavirus: Galliani, top club europei a rischio bancarotta -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Galliani

I top club europei "sono a rischio bancarotta", qualora non dovesse concludersi la stagione per il Coronavirus. Lo evidenzia l'ex amministratore delegato del Adriano Galliani, intervenuto in diretta a ...Ad aiutarlo lo storico amico di sempre Adriano Galliani che però sorprendentemente sembra pensarla in maniera diversa dal Cavaliere. I top club europei «sono a rischio bancarotta, qualora non dovesse ...