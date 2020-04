Coronavirus: Fondo est, al fianco di oltre 1 mln di lavoratori a rischio cig (Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma, 22 apr. (Labitalia) - Fondo Est, ente di assistenza sanitaria integrativa del commercio, del turismo, dei servizi e dei settori affini, risponde all'appello delle parti sociali (Confcommercio, Fipe, Fiavet, FederDistribuzione e i sindacati dei lavoratori Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil) mettendo in campo misure concrete a tutela dei dipendenti iscritti e delle aziende aderenti. I numeri, infatti, parlano chiaro: Fondo Est attualmente fornisce trattamenti di assistenza sanitaria integrativa a oltre 1 milione e 800 mila lavoratori, di cui, secondo le stime, il 62% è oggi a rischio cassa integrazione, con particolare riferimento ai dipendenti del terziario (nella componente dei servizi e delle attività commerciali ritenute non essenziali), pubblici esercizi, turismo, autoscuole e impianti sportivi. Il Fondo ha quindi deciso di restare al fianco di più ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - Iss : “54 decessi sotto i 40 anni. Animali da compagnia non diffondono ma suscettibili : bisogna proteggerli se si è infetti”

Coronavirus : Soros - ‘Fondo Ue per ripresa urgente - finanziarlo con bond perpetui’ (2)

Coronavirus - tutte le notizie della notte : negli Usa altri 2700 morti in 24 ore. Trump sugli Stati che riaprono : «Luce in fondo al tunnel» (Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma, 22 apr. (Labitalia) -Est, ente di assistenza sanitaria integrativa del commercio, del turismo, dei servizi e dei settori affini, risponde all'appello delle parti sociali (Confcommercio, Fipe, Fiavet, FederDistribuzione e i sindacati deiFilcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil) mettendo in campo misure concrete a tutela dei dipendenti iscritti e delle aziende aderenti. I numeri, infatti, parlano chiaro:Est attualmente fornisce trattamenti di assistenza sanitaria integrativa a1 milione e 800 mila, di cui, secondo le stime, il 62% è oggi acassa integrazione, con particolare riferimento ai dipendenti del terziario (nella componente dei servizi e delle attività commerciali ritenute non essenziali), pubblici esercizi, turismo, autoscuole e impianti sportivi. Ilha quindi deciso di restare aldi più ...

vaticannews_it : #22aprile Calano le vittime e i contagi a Bergamo mentre la diocesi dà vita a un Fondo di 5 milioni di euro per aiu… - Avvenire_Nei : #Bologna, dalla #Diocesi un milione dai dividendi #Faac per i senza lavoro - RegioneER : #Coronavirus. LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE: siglata un'INTESA TRA @RegioneER e @UnioncamereER. NUOVE RISORSE, in un un… - AlessioAntani : RT @LeleDip: Per farla breve iMercati™ erano pronti a darci più di 100 miliardi ma noi mica siamo scemi e ne chiediamo solo 16 perché vogli… - Notizieditalia : Coronavirus: Fondo est, al fianco di oltre 1 mln di lavoratori a rischio cig -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fondo Coronavirus, per le piccole imprese in arrivo dieci miliardi a fondo perduto: sconti su affitti e... Il Mattino Salone del gusto, un'ipotesi: le conferenze di Terra madre traslocano sul web

Sarà un’edizione condizionata dal Covid-19, ma gli organizzatori di Terra Madre-Salone del Gusto non vogliono darla ... alla condizione delle comunità indigene non possono aspettare”. E a giorni Slow ...

SPY FINANZA/ Il “sorprendente” piano di Soros sul futuro dell’Ue e della Bce

un’implosione tutt’altro che impossibile dell’eurozona stessa – contabilizzandoli a bilancio e a fondo perduto. Gli piace vincere facile! Non vi ricorda qualcuno, questo atteggiamento alla Ricucci nel ...

Sarà un’edizione condizionata dal Covid-19, ma gli organizzatori di Terra Madre-Salone del Gusto non vogliono darla ... alla condizione delle comunità indigene non possono aspettare”. E a giorni Slow ...un’implosione tutt’altro che impossibile dell’eurozona stessa – contabilizzandoli a bilancio e a fondo perduto. Gli piace vincere facile! Non vi ricorda qualcuno, questo atteggiamento alla Ricucci nel ...