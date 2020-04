Coronavirus – Financial Times: “In Uk forse 41mila morti, più del doppio delle cifre ufficiali”. Onu: “Rischio carestia di proporzioni bibliche”. Spagna, ok del Parlamento al lockdown fino al 9 maggio (Di mercoledì 22 aprile 2020) Settimane no stop di lockdown, lavoratori – informali e non – che perdono il lavoro e inoltrano valanghe di richieste di sussidi di disoccupazione (oltre 22 milioni solo negli Stati Uniti). La crisi Coronavirus, dopo l’emergenza sanitaria, oggi è anche economica: secondo l’Onu il mondo rischia carestie diffuse “di proporzioni bibliche” ed è necessaria un’azione urgente per evitare una “catastrofe umanitaria”. Un rapporto del Programma alimentare mondiale (Pam) stima che il numero di persone che soffrono la fame potrebbe passare da 135 milioni a oltre 250 milioni. Quelli più a rischio sono in 10 Paesi colpiti da conflitti, crisi economiche e cambiamenti climatici. Intanto in Europa le vittime della pandemia sono oltre 110mila. Guardando al Regno Unito, il Financial Times ipotizza che il reale conteggio delle ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus – Financial Times : “In Uk forse 41mila morti - più del doppio delle cifre ufficiali”. Onu : “Rischio carestia di proporzioni bibliche”. Primo ok per test del vaccino su un uomo in Germania

Coronavirus - Financial Times : morti reali in Gran Bretagna sono il doppio

Coronavirus - New York e Regno Unito prolungano il lockdown. Macron al Financial Times : «Senza un fondo comune Ue vinceranno i populisti» (Di mercoledì 22 aprile 2020) Settimane no stop di lockdown, lavoratori – informali e non – che perdono il lavoro e inoltrano valanghe di richieste di sussidi di disoccupazione (oltre 22 milioni solo negli Stati Uniti). La crisi, dopo l’emergenza sanitaria, oggi è anche economica: secondo l’Onu il mondo rischia carestie diffuse “di proporzioni bibliche” ed è necessaria un’azione urgente per evitare una “catastrofe umanitaria”. Un rapporto del Programma alimentare mondiale (Pam) stima che il numero di persone che soffrono la fame potrebbe passare da 135 milioni a oltre 250 milioni. Quelli più a rischio sono in 10 Paesi colpiti da conflitti, crisi economiche e cambiamenti climatici. Intanto in Europa le vittime della pandemia sono oltre 110mila. Guardando al Regno Unito, ilipotizza che il reale conteggio...

MASSolid1 : Italexit poco probabile ma non impossibile. Sull’argomento un interessante articolo comparso sulle pagine del Finan… - Stefano47510568 : RT @ElioLannutti: Coronavirus - Financial Times: 'In Uk forse 41mila morti, più del doppio delle cifre ufficiali'. Onu: 'Rischio carestia d… - paolocoa : FQ-Coronavirus – Financial Times: “In Uk forse 41mila morti, più del doppio delle cifre ufficiali”. Onu: “Rischio c… - paoloigna1 : Nuovi tempi... #covid19 #CORONAVIRUS, E SE RIAPRISSIMO PER 4 GIORNI OGNI 14? LA PROPOSTA DI ERAN YASHIV SUL FINANCI… - FerroNano : RT @ElioLannutti: Coronavirus - Financial Times: 'In Uk forse 41mila morti, più del doppio delle cifre ufficiali'. Onu: 'Rischio carestia d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Financial Coronavirus, per il Financial Times morti nel Regno Unito sarebbero oltre 41.000 TUTTO mercato WEB Gualtieri al Financial Times: "Subito i recovery fund.Risorse per 1.500 miliardi"

"Sosteniamo la rapida realizzazione del Recovery Fund che dovrebbe affrontare le conseguenze economiche del Coronavirus ed evitare l'aumento delle divergenze strutturali fra gli stati membri": lo ...

Ue, Gualtieri: subito Recovery Fund, risorse fino 1.500 miliardi

che dovrebbe affrontare le conseguenze economiche del coronavirus ed evitare l’aumento delle divergenze strutturali fra gli stati membri”. “L’ammontare delle risorse – spiega Gualtieri in un colloquio ...

"Sosteniamo la rapida realizzazione del Recovery Fund che dovrebbe affrontare le conseguenze economiche del Coronavirus ed evitare l'aumento delle divergenze strutturali fra gli stati membri": lo ...che dovrebbe affrontare le conseguenze economiche del coronavirus ed evitare l’aumento delle divergenze strutturali fra gli stati membri”. “L’ammontare delle risorse – spiega Gualtieri in un colloquio ...