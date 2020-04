Coronavirus – Financial Times: “In Uk forse 41mila morti, più del doppio delle cifre ufficiali”. Onu: “Rischio carestia di proporzioni bibliche”. Primo ok per test del vaccino su un uomo in Germania (Di mercoledì 22 aprile 2020) Settimane no stop di lockdown, lavoratori – informali e non – che perdono il lavoro e inoltrano valanghe di richieste di sussidi di disoccupazione (oltre 22 milioni solo negli Stati Uniti). La crisi Coronavirus, dopo l’emergenza sanitaria, oggi è soprattutto economica: secondo l’Onu il mondo rischia carestie diffuse “di proporzioni bibliche” ed è necessaria un’azione urgente per evitare una “catastrofe umanitaria”. Un rapporto del Programma alimentare mondiale (Pam) stima che il numero di persone che soffrono la fame potrebbe passare da 135 milioni a oltre 250 milioni. Quelli più a rischio sono in 10 Paesi colpiti da conflitti, crisi economiche e cambiamenti climatici. Intanto in Europa le vittime della pandemia sono oltre 110mila. Guardando al Regno Unito, il Financial Times ipotizza che il reale conteggio delle ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Financial Times : morti reali in Gran Bretagna sono il doppio

Coronavirus - New York e Regno Unito prolungano il lockdown. Macron al Financial Times : «Senza un fondo comune Ue vinceranno i populisti»

Coronavirus - l’avvertimento del Financial Times : Così l’Europa rischia di perdere l’Italia (Di mercoledì 22 aprile 2020) Settimane no stop di lockdown, lavoratori – informali e non – che perdono il lavoro e inoltrano valanghe di richieste di sussidi di disoccupazione (oltre 22 milioni solo negli Stati Uniti). La crisi, dopo l’emergenza sanitaria, oggi è soprattutto economica: secondo l’Onu il mondo rischia carestie diffuse “di proporzioni bibliche” ed è necessaria un’azione urgente per evitare una “catastrofe umanitaria”. Un rapporto del Programma alimentare mondiale (Pam) stima che il numero di persone che soffrono la fame potrebbe passare da 135 milioni a oltre 250 milioni. Quelli più a rischio sono in 10 Paesi colpiti da conflitti, crisi economiche e cambiamenti climatici. Intanto in Europa le vittime della pandemia sono oltre 110mila. Guardando al Regno Unito, ilipotizza che il reale conteggio...

giuno73 : RT @ElioLannutti: Coronavirus - Financial Times: 'In Uk forse 41mila morti, più del doppio delle cifre ufficiali'. Onu: 'Rischio carestia d… - calcialoro3 : RT @ElioLannutti: Coronavirus - Financial Times: 'In Uk forse 41mila morti, più del doppio delle cifre ufficiali'. Onu: 'Rischio carestia d… - Tyrian3 : RT @londranewsblog: Coronavirus, Financial Times: morti reali in Gran Bretagna sono il doppio - fabioboss_g : RT @ElioLannutti: Coronavirus - Financial Times: 'In Uk forse 41mila morti, più del doppio delle cifre ufficiali'. Onu: 'Rischio carestia d… - Manuel_Ghzz : RT @ElioLannutti: Coronavirus - Financial Times: 'In Uk forse 41mila morti, più del doppio delle cifre ufficiali'. Onu: 'Rischio carestia d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Financial Coronavirus, per il Financial Times morti nel Regno Unito sarebbero oltre 41.000 TUTTO mercato WEB Dagli Usa all'Italia un esercito di avvocati per chiedere risarcimenti alla Cina

Il mondo ora si muove per chiedere risarcimenti alla Cina per la pandemia di coronavirus. Un esercito di avvocati al lavoro contro il governo ... In Italia la onlus Oneurope è quella più avanti, come ...

CORONAVIRUS, Non solo calcio: le ultime dal mondo

Di seguito l'aggiornamento quotidiano sul tema coronavirus, che mostra le notizie più importanti a livello globale extra-calcio. DUBBIO SUL NUMERO DI MORTI IN UK - Circa 41.000 morti. Sarebbe questo ...

Il mondo ora si muove per chiedere risarcimenti alla Cina per la pandemia di coronavirus. Un esercito di avvocati al lavoro contro il governo ... In Italia la onlus Oneurope è quella più avanti, come ...Di seguito l'aggiornamento quotidiano sul tema coronavirus, che mostra le notizie più importanti a livello globale extra-calcio. DUBBIO SUL NUMERO DI MORTI IN UK - Circa 41.000 morti. Sarebbe questo ...