Coronavirus | fase 2 | come sarà la nuova autocertificazione?

Il prossimo 4 maggio 2020 l'Italia dovrebbe entrare nella fase 2 della gestione dell'emergenza da coronavirus. La ripartenza, oltre a prevedere tempi diversi per ogni regione, prevede l'impiego di una app. Il 4 maggio 2020 sarà la volta della fase 2 della gestione dell'emergenza.

RaiNews : #coronavirus #conte: governo prenderà decisioni sulla fase 2 'nell'esclusivo interesse di tutto il Paese. Nell'inte… - Corriere : ?? Coronavirus, i divieti di spostamento saranno allentati nella «fase 2», ma per contenere il contagio in casi part… - Agenzia_Ansa : Conte: 'La Fase 2 dal 4 maggio, mascherine e distanza fino al vaccino' #Coronavirus #ANSA - mammapapaebimbi : RT @FamilyDayDNF: ?? COMUNICATO STAMPA ?? #CORONAVIRUS, GANDOLFINI (FAMILY DAY): 'GOVERNO ESCLUDE FAMIGLIE E SCUOLA DA FASE 2, SERVONO ALMEN… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Coronavirus #Milano, Sala: 'Comportamenti siano ancora da fase 1' -

Dopo tante settimane difficili a causa del contagio diffuso da covid-19, siamo ora in una fase, se così possiamo chiamarla, “di transizione”. La parola che è più diffusa fra i media e le persone è ...Aspettiamo l'estate senza un quadro di certezze e di omogeneità sull'apertura dei litorali e norme valide per tutte le località come chiede il sindacato balneari ...