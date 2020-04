Coronavirus, farmacista positivo al lavoro: ‘Ho sbagliato, pagherò” (Di mercoledì 22 aprile 2020) farmacista positivo al covid-19 denunciato perché sorpreso al banco della sua farmacia. E’ stata la polizia locale della Spezia ad accorgersi che l’uomo, un noto farmacista di un quartiere periferico della città, stamani si trovava sul posto di lavoro. Gli agenti erano entrati nell’attività per i consueti controlli sul rispetto delle misure di sicurezza negli esercizi commerciali riscontrando la presenza del farmacista, che risultava in ‘quarantena’ perché precedentemente trovato positivo al Covid. La violazione, di cui è stata data notizia alla Procura della Repubblica, può costare l’arresto da 3 a 18 mesi e una sanzione da 500 a 5mila euro. La farmacia è stata chiusa in attesa della sanificazione. I dipendenti e gli utenti sono stati sentiti in qualità di testimoni. E’ il presidente ... Leggi su meteoweb.eu Farmacista positivo al coronavirus e in quarantena era al lavoro : denuncia e attività chiusa

