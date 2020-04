Coronavirus | farmacista in quarantena va a lavorare

(Di mercoledì 22 aprile 2020)indopo aver contratto ilva a: il caso a La Spezia, l’uomo denunciato e la farmacia chiusa. Undi La Spezia, in Liguria, positivo alè stato denunciato perché sorpreso al lavoro. Durante un rituale controllo, infatti, le forze dell’ordine sono entrate nella farmaci. Leggi anche ->Mamma muore … L'articoloinva aè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MediasetTgcom24 : La Spezia, farmacista positivo al coronavirus al lavoro: denunciato #coronavirusitalia - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, ancora vittime tra i #medici. Il totale sale a 127. Morti anche un infermiere e un farmacista #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Sale a 131 il numero dei #medici morti per il virus Crescono anche le vittime tra gli #infermieri e i… - Alien1it : #CoronaVirus. #LaSpezia. Farmacista positivo era al banco, denunciato - Liguria - - radio_milano : RT @MediasetTgcom24: La Spezia, farmacista positivo al coronavirus al lavoro: denunciato #coronavirusitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus farmacista

alla quale hanno aderito anche una Farmacia, l’Associazione Azzurra Basket e alcuni privati. I soldi della benzina Gli insegnanti invece hanno contribuito con soldi risparmiati per non essere andati a ...Un video che raccoglie i fotogrammi dei farmacisti in campo da un fronte inedito, quello della lotta al Covid-19. L’iniziativa è dell’Ordine dei Farmacisti di Bari e Bat che ha chiesto ai suoi iscritt ...