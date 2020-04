Coronavirus ed economia, è allarme per ristoranti e gelaterie: a rischio chiusura il 40% (Di mercoledì 22 aprile 2020) E’ un quadro allarmante quello che emerge dall’analisi fatta dal Centro Studi della CNA di Roma in merito alla stima delle imprese a rischio chiusura per colpa della situazione che stiamo vivendo. Il lockdown dovuto al Coronavirus, con le chiusure e la conseguente contrazione dei consumi ha ridotto il fatturato in maniera drastica in determinati settori come bar e gelaterie, ma anche ristoranti. Drammatica anche la situazione per parrucchieri e centri estetici. Le stime parlano di calo del fatturato previsto al 30 aprile anche del 40%. “Facile immaginare cosa significhi questo: rischio elevato di perdite significative di professionalità ed eccellenze, di posti di lavoro con il risultato di avere sempre più imprenditori e famiglie costretti ad indebitarsi per sopravvivere”, dice Michelangelo Melchionno, Presidente della CNA ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus : Lupi - ‘no contrapposizione salute-economia’

Coronavirus - l'economia – Borse europee in rosso dopo il tonfo del petrolio. Lo spread si allarga di nuovo a 246 punti

