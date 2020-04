Coronavirus e fase 2: cosa si potrà fare davvero il 4 maggio? (Di giovedì 23 aprile 2020) Coronavirus, il 4 maggio inizia la fase 2: ad annunciare che presto ci saranno nuove misure da seguire è stato proprio il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. TPI a tal proposito, ha raccolto una lista di domande frequenti su cosa si potrà e non si potrà fare nei prossimi giorni Noi ripotiamo quindi le domande più frequenti specificando e sottolineando che non è ancora uscito nessun DPCM e che sono presunte risposte raccolte dal giornale sopra menzionato: Sarà consentito ai cittadini di uscire?Si, nella fase 2 sarà consentito alle persone di uscire anche senza “comprovati motivi” per andare a trovare un parente o fare una passeggiata. Ci saranno regole per uscire?Sì, sarà necessario passeggiare soli o massimo in due persone, a meno che non si tratti di conviventi Ci si potrà allontanare ... Leggi su bigodino LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Consiglio d’Europa - Fase 2 - riaperture 4 maggio

Coronavirus : terminata riunione governo-enti locali su fase due

