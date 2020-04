Coronavirus | dopo 20 giorni guarisce il primo contagiato di Caiazzo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – E’ guarito il cittadino caiatino che era risultato positivo allo scorso 2 aprile.ventiè stato sottoposto ai tamponi di controllo che sono risultati negativi al Covid-19. Lo ha comunicato il sindaco di, Stefano Giaquinto: “È senza alcun dubbio una notizia che riempie di gioia la nostra comunità e ci dà una ragione in più per continuare ad assumere comportamenti responsabili, che tengano il più lontano possibile da tutti noi il rischio del contagio. A nome mio, dell’Amministrazione e di tutta cittadinanza, un enorme abbraccio a te e un grande grazie per aver affrontato questo momento così delicato con serietà e coraggio“. L'articolo20ildiproviene da ...