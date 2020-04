Coronavirus | donne assenti nelle task force Bonino | “L’Italia rifiuta la meritocrazia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) “L’ItalialaCosì lenon andranno mai al potere”. Mentre continuano le polemiche per la quasi assenza di rappresentanti femminiliistituiteultime settimane per parlare della seconda fase dell’emergenza, a rilanciare il tema è Emma. “In Italia”, ha dichiarato in un’intervista al Corriere della sera, “la parità di genere esiste solo il sabato e alla domenica nei convegni. Poi dal lunedì chi ha il potere reinserisce il pilota automatico e sceglie gli uomini che conosce, di cui è amico, che gli girano intorno. Ci saranno ormai già 15e un proliferare di ‘tavoli’ che sembra di stare all’Ikea, e lesono infima minoranza. Altro che parità di genere”. Secondo la senatrice, “i gruppi di chi ...