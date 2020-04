Coronavirus, deputati tedeschi manifestano a sostegno dell’Italia in vista del Consiglio europeo. Schulz: “L’Ue ha bisogno di titoli comuni” (Di mercoledì 22 aprile 2020) I deputati tedeschi manifestano davanti all’ambasciata italiana di Berlino per esprimere solidarietà all’Italia alla vigilia del decisivo Consiglio europeo che dovrà stabilire quali strumenti l’Ue metterà in campo per aiutare i Paesi più colpiti dal Coronavirus. Angela Merkel ha “esitato” e si è sollevata l’impressione sbagliata, ma adesso ha imboccato la strada giusta, dicono i parlamentari. Il socialdemocratico Martin Schulz, incontrando la stampa italiana, spiega: “I Coronabond non arriveranno subito, quindi il Recovery Fund è un buon punto di partenza”. In prospettiva, “l’Europa ha bisogno di titoli di Stato comuni“, ha aggiunto sottolineando che “questo non ha nulla a che vedere con il pagare i debiti degli altri, ma è uno strumento di consapevolezza della valuta ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Erasmus+ : i deputati Ue chiedono più sostegno agli studenti

Lo ha detto Martin Schulz, l'ex leader del Partito socialdemocratico di Germania (Spd), partecipando a una manifestazione di solidarietà di deputati tedeschi davanti all'ambasciata italiana ... e un ...

L’unica speranza di riuscire a contenere, e dunque gestire, la pandemia generata dalla diffusione del Covid-19 risiede negli studi e nelle sperimentazioni che, da settimane, coinvolgono i principali ...

