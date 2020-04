Coronavirus, De Luca contro Fontana a Porta a Porta: “Nessuno vuole mettere le barriere. Ci vuole solo prudenza” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Era atteso come un Tyson – Holyfield d’annata lo scontro (in questo caso verbale) tra i presidenti delle regioni Lombardia e Campania, Fontana e De Luca, previsto per ieri sera su Porta a Porta. I due avevano già polemizzato in merito alla riapertura post lockdown (con Fontana favorevole e De Luca che dal canto suo … L'articolo Coronavirus, De Luca contro Fontana a Porta a Porta: “Nessuno vuole mettere le barriere. Ci vuole solo prudenza” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Coronavirus - ipotesi spostamenti limitati tra regioni nella fase 2 : "duello" Fontana-De Luca in tv

Coronavirus - De Luca faccia a faccia con Fontana da Vespa : «Il rompete le righe ora è irresponsabilità»

Coronavirus : Fontana - ‘ottimo rapporto con De Luca - giusto riaprire’ (Di mercoledì 22 aprile 2020) Era atteso come un Tyson – Holyfield d’annata lo s(in questo caso verbale) tra i presidenti delle regioni Lombardia e Campania,e De, previsto per ieri sera su. I due avevano già polemizzato in merito alla riapertura post lockdown (confavorevole e Deche dal canto suo … L'articolo, De: “Nessunole. Cisolo prudenza” NewNotizie.it.

