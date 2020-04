Coronavirus, dagli USA all’Italia un esercito di avvocati contro il governo cinese: “Ha nascosto informazioni” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Un esercito di avvocati al lavoro contro il governo cinese. dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, ma anche in Italia e perfino in India si promuovono class action contro le autorità di Pechino per le loro presunte responsabilità nella pandemia di Covid-19. L’accusa alla Cina è di non aver agito tempestivamente per evitare una crisi sanitaria che a livello globale sta avendo conseguenze economiche pesantissime, con decine di milioni di disoccupati e Pil nazionali in caduta libera. Richieste di risarcimenti miliardari accomunano le varie iniziative in giro del mondo. In Italia la onlus ‘Oneurope’ è quella più avanti, come spiega all’Adnkronos il chief financial officer e responsabile del progetto Ferdinando Perone, secondo il quale “sembrerebbero apparire evidenti delle responsabilità delle autorità ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - dagli Usa all’Italia class action contro la Cina

"Seconda ondata Coronavirus in inverno"/ Dagli USA : "Con l'influenza sarà devastante"

Coronavirus - cosa succede nel mondo : dagli Usa alla Germania (Di mercoledì 22 aprile 2020) Undial lavoroilStati Uniti alla Gran Bretagna, ma anche in Italia e perfino in India si promuovono class actionle autorità di Pechino per le loro presunte responsabilità nella pandemia di Covid-19. L’accusa alla Cina è di non aver agito tempestivamente per evitare una crisi sanitaria che a livello globale sta avendo conseguenze economiche pesantissime, con decine di milioni di disoccupati e Pil nazionali in caduta libera. Richieste di risarcimenti miliardari accomunano le varie iniziative in giro del mondo. In Italia la onlus ‘Oneurope’ è quella più avanti, come spiega all’Adnkronos il chief financial officer e responsabile del progetto Ferdinando Perone, secondo il quale “sembrerebbero apparire evidenti delle responsabilità delle autorità ...

caritas_milano : Emergenza #CoronaVirus: 16500 famiglie raggiunte dagli aiuti alimentari di Caritas Ambrosiana Fra non molto le dis… - rtl1025 : ?? Dall'inizio dell'emergenza non è 'mai stato così alto il numero di pazienti dimessi e guariti' dal #coronavirus.… - RegioneLazio : Nel Lazio abbiamo creato RSA Covid per ospitare esclusivamente pazienti positivi al #coronavirus che non necessitan… - mookiewi : RT @benq_antonio: Oggi tocca a #Roma... I lavoratori in nero e non in fila per un pacco di pasta: dagli addetti alle pulizie ai camerieri,… - BUGMIR : RT @benq_antonio: Oggi tocca a #Roma... I lavoratori in nero e non in fila per un pacco di pasta: dagli addetti alle pulizie ai camerieri,… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dagli Coronavirus, dagli attivisti di Potere al popolo pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà Genova24.it Dodici giorni al 4 maggio, in vista nuove aperture ma per aperitivi e cene si dovrà aspettare

Passato il picco dell'emergenza Coronavirus in quasi tutta Italia, adesso il governo pensa alle azioni da ... Mascherina e guanti serviranno anche per spostarsi a casa dei familiari quando non si può ...

La pandemia della povertà: i tre nodi da affrontare per un mondo diverso

Ha scritto Giovanni De Mauro, direttore di Internazionale: “Tra gli effetti collaterali del Covid-19 c’è quello di avere spento di colpo qualunque forma ... e poi “esportato” in tutto il mondo con le ...

Passato il picco dell'emergenza Coronavirus in quasi tutta Italia, adesso il governo pensa alle azioni da ... Mascherina e guanti serviranno anche per spostarsi a casa dei familiari quando non si può ...Ha scritto Giovanni De Mauro, direttore di Internazionale: “Tra gli effetti collaterali del Covid-19 c’è quello di avere spento di colpo qualunque forma ... e poi “esportato” in tutto il mondo con le ...