Coronavirus | come muteranno i brand e le aziende?

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Articolo di Luca Oliverio, Partner and Head of digital @ Cernuto Pizzigoni & Partners Nessuno ha una sfera di cristallo sul futuro. Possiamo però analizzare i comportamenti personali e sociali di questi giorni, nonché gli accadimenti economici in corso,fossero effetto di un mondo che è già profondamente mutato. Sarà così più agevole provare a individuarne i passi successivi. Un punto di partenza certo — e drammatico — è che la forbice economica tra ricchi e poveri rischia di allargarsi; potrebbero essere risucchiate verso il basso intere fasce di popolazione: gente che vede erodersi davanti ai propri occhi risparmi, lavoro, clienti ed energie psicologiche. In parallelo stiamo assistendo, non c’è dubbio, a forti sollecitazioni emotive. Essere reclusi in casa,atto d’amore nei ...