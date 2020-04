Coronavirus, Coldiretti: “L’industria alimentare garantisce gli approvvigionamenti sugli scaffali, ma è SOS manodopera nei campi” (Di mercoledì 22 aprile 2020) In controtendenza rispetto all’andamento generale, con l’aumento record del 7,5% del fatturato l’industria alimentare garantisce gli approvvigionamenti sugli scaffali di mercati, negozi e supermercati dove vanno evitati inutili e pericolosi affollamenti. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Istat su fatturato ed ordini industriali a febbraio 2020 rispetto allo scorso anno. Sono oltre tre milioni gli italiani – sottolinea la Coldiretti – che hanno continuato a lavorare nella filiera alimentare, dalle campagne all’industrie fino ai trasporti, ai negozi e ai supermercati, per garantire continuità alle forniture di cibo e bevande alla popolazione. L’approvvigionamento alimentare – sottolinea la Coldiretti – è assicurato in Italia grazie al lavoro di 740mila aziende agricole e stalle, 70mila ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Coldiretti : “Scoppia la guerra del riso - il cereale più consumato”

Coronavirus - Coldiretti : "Mezzo milione di giornate di lavoro sono andate perse in agricoltura"

