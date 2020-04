Coronavirus | clamoroso dalla Francia | fumare potrebbe aiutare contro il Covid-19 Gli

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 aprile 2020) La nicotinaavere un effetto protettivoil? Questa sarebbe la clamorosa ipotesi che farà da punto di partenza per alcuni studi preventivi che saranno lanciati a breve dall’ospedale parigino di La Pitié Salpêtrière. Se queste tesi saranno confermate, quindi, verranno ribaltate le idee che fumo e obesità porterebbero ad una maggiore mortalità del-19. Come riportato dall’agenzia AGI, i test saranno effettuati per mezzo di cerotti alla nicotina ma, per quale motivo sono stati concepiti questi studi? A quanto pare a livello globale ci sarebbe un numero ridotto di fumatori abituali tra i pazienti di. In, ad esempio, sarebbero solamente il 5% del totale. Dopo il via dei test saranno applicate patch alla nicotina con dosaggi diversi e con tre modalità diverse: preventiva per capire ...