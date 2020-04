Coronavirus | Cellino positivo | arriva la precisazione del Brescia sul secondo tampone

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Ilha comunicato che Massimosi sottoporrà altest delgiovedì 23 aprile anzichè oggi Con un breve comunicato ilha chiarito che ila Massimosarà fatto domani giovedì 23 aprile e non oggi. Il comunicato. «In merito alle indiscrezioni trapelate a mezzo stampa sull’esito deleffettuato dal Presidente delCalcio, Massimo, si precisa che iltest, come da normativa vigente, sarà effettuato giovedì prossimo 23 aprile (e non si è tenuto ieri come erroneamente riportato)». Leggi su Calcionews24.com