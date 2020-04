Coronavirus, c’è una speranza: vaccino testato sull’uomo in estate (Di mercoledì 22 aprile 2020) La lotta al Coronavirus, in questo momento, si sta combattendo su 3 fronti. Da una parte c’è il contenimento con le disposizioni del ministero per un’ancora incerta fase di “convivenza con il virus” (la “fase 2“). Dall’altra parte c’è la sperimentazione farmacologica, che ha permesso negli ultimi due mesi di scoprire nuove terapie farmacologiche grazie all’utilizzo di farmaci utilizzati per altre patologie. In ultimo, la battaglia contro il Sars-CoV-2 si combatte con la ricerca di un vaccino, spiegabilmente un prodotto che possa coprire sia questo Coronavirus che altri. Le tempistiche di ricerca del vaccino non sono facili da prevedere e data la complessità della ricerca molti Paesi hanno deciso di puntare sul contenimento e i farmaci: eppure, in questi giorni sono arrivate ottime notizie sulla ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - Urbani : ”Da gennaio c’è un piano segreto : troppo drammatico per dirlo”

Caso RSA - la commovente lettera d'addio del nonno diventa atto d'accusa : "Prima del Coronavirus c'è un'altra cosa ancora più grave che uccide"

