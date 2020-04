Coronavirus | Catalfo sul decreto Aprile | l’indennizzo sale a 800 euro

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Nelil bonus per gli autonomi passerà da 600 a 800. Ad annunciarlo è stata Nunzia, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che, attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook, ha spiegato le misure che il Governo seguirà per contrastare la crisi economica causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19. La soluzione del Ministroper combattere la crisi economica La crisi che il nostro Paese sta vivendo purtroppo non è solo sanitaria, ma anche economica e sociale. Sono le fasce più deboli a subire, in maniera maggiore, le conseguenze economiche di questa emergenza. Nunziaha annunciato che, a suo avviso, per combattere l’emergenza economica causata dalla pandemia è necessario affiancare al reddito di cittadinanza un ulteriore strumento, volto a sostenere le fasce ...