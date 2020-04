Coronavirus, Campania: via libera al cibo da asporto. Da lunedì 27 riaprono anche librerie e cartolerie (Di mercoledì 22 aprile 2020) Da lunedì prossimo sarà nuovamente possibile consegnare cibo d’asporto in Campania. La decisione è stata presa nel corso della riunione della task force regionale, convocata per valutare la possibile riapertura delle attività legate a questo settore, delle librerie e delle cartolerie. Con l’ordinanza numero 13 del 12 marzo scorso, il presidente della giunta, Vincenzo De Luca, aveva chiuso le attività di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, dando la possibilità a supermercati ed esercizi che vendono beni di prima necessità di effettuare consegne a domicilio solo di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi Dpi. Una decisione più rigida rispetto alla normativa nazionale e alle scelte fatte dalle altre regioni, che in queste settimane ha generato un ampio dibattito. ... Leggi su ildenaro Coronavirus - De Luca da Vespa : Filiere produttive - nessuno stop. Ma se in Campania si sbaglia è un’ecatombe

Coronavirus Campania - ultime notizie e contagi oggi 22 aprile

Coronavirus - stabile il numero di positivi in Campania : si resta vicini al 2% dei tamponi (Di mercoledì 22 aprile 2020) Da lunedì prossimo sarà nuovamente possibile consegnared’in. La decisione è stata presa nel corso della riunione della task force regionale, convocata per valutare la possibile riapertura delle attività legate a questo settore, delle librerie e delle cartolerie. Con l’ordinanza numero 13 del 12 marzo scorso, il presidente della giunta, Vincenzo De Luca, aveva chiuso le attività di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, dando la possibilità a supermercati ed esercizi che vendono beni di prima necessità di effettuare consegne a domicilio solo di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi Dpi. Una decisione più rigida rispetto alla normativa nazionale e alle scelte fatte dalle altre regioni, che in queste settimane ha generato un ampio dibattito. ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, a Napoli nessun nuovo contagio nelle ultime 24 ore #coronavirusitalia - SkyTG24 : Il governatore #DeLuca: “Aprire non significa aprire allo stesso modo. Ci sono regioni in cui non c'è un focolaio d… - VincenzoDeLuca : ?? #CORONAVIRUS: se dovessimo avere una fuga in avanti da parte di regioni che hanno ancora un elevato livello di co… - jan_novantuno : 'È sempre quella storia di Napoli città del teatro, dove tutti sono in scena anche quando vivono. Come puoi vincerl… - MariaRo99325323 : Coronavirus. La Regione Campania ha acquistato 4 milioni di mascherine. Ecco il calendario della distribuzione… -