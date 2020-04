Coronavirus Campania, ultime notizie e contagi oggi 22 aprile (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sono 50 i nuovi contagiati da Coronavirus in Campania, sono emersi dall'analisi di 2.153 tamponi. Aumenta il numero dei guariti: sono 872 (+126), di cui 693 totalmente guariti e 179 clinicamente guariti. Il totale dei deceduti è di 317 persone (+8). I nuovi dati, diffusi dalla Regione Campania, confermano il trend in diminuzione dei contagiati. Leggi su fanpage Coronavirus - stabile il numero di positivi in Campania : si resta vicini al 2% dei tamponi

Coronavirus in Campania - ultimi dati 21 aprile 2020 : su 2.153 tamponi 50 positivi

Coronavirus in Campania : De Luca sblocca cibo da asporto - librerie e cartolerie dal 27 aprile. (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sono 50 i nuoviati dain, sono emersi dall'analisi di 2.153 tamponi. Aumenta il numero dei guariti: sono 872 (+126), di cui 693 totalmente guariti e 179 clinicamente guariti. Il totale dei deceduti è di 317 persone (+8). I nuovi dati, diffusi dalla Regione, confermano il trend in diminuzione deiati.

MediasetTgcom24 : Coronavirus, a Napoli nessun nuovo contagio nelle ultime 24 ore #coronavirusitalia - SkyTG24 : Il governatore #DeLuca: “Aprire non significa aprire allo stesso modo. Ci sono regioni in cui non c'è un focolaio d… - VincenzoDeLuca : ?? #CORONAVIRUS: se dovessimo avere una fuga in avanti da parte di regioni che hanno ancora un elevato livello di co… - rivi67 : RT @foisluca84: Invertite le regioni e pensate se in Campania ci fossero stati i morti per coronavirus della Lombardia. 'Secessione!' 'La… - arca1317 : RT @asaggese_: De Luca: 'Stiamo distribuendo 3 milioni di mascherine... non le abbiamo rese obbligatorie oggi perché volevamo prima far arr… -