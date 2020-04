Coronavirus Calabria, ultime notizie: morti, contagiati al 22 aprile (Di mercoledì 22 aprile 2020) Coronavirus Calabria, ultime notizie: morti, contagiati al 22 aprile Ed eccoci anche quest’oggi, puntuali, con il consueto aggiornamento riguardo all’avanzamento del Coronavirus in Italia. Come ormai sapete, i dati ci vengono forniti dal sito ufficiale della Protezione Civile, che pubblica gli aggiornamenti, giornalmente, alle 18:00. Analizziamo adesso i dati di oggi. I guariti continuano ad aumentare, battendo anche il record di ieri: oggi sono infatti 2.943 in più (per un totale di 54.543). Per quanto riguarda i contagi, la situazione è sostanzialmente uguale a quella di ieri, con un calo di sole altre 10 unità; i malati di covid-19 sono attualmente 107.699, sul territorio nazionale. Il dato dei morti risulta ancora alto, anche se in calo rispetto alle giornate precedenti: si contano oggi 437 decessi (complessivamente il numero sale a 25.085). Si ... Leggi su termometropolitico Coronavirus - Calabria e Sicilia pronte alla “fase 2” : oggi 4.603 tamponi - il 99% è negativo. Il virus non sta circolando

al 22Ed eccoci anche quest'oggi, puntuali, con il consueto aggiornamento riguardo all'avanzamento delin Italia. Come ormai sapete, i dati ci vengono forniti dal sito ufficiale della Protezione Civile, che pubblica gli aggiornamenti, giornalmente, alle 18:00. Analizziamo adesso i dati di oggi. I guariti continuano ad aumentare, battendo anche il record di ieri: oggi sono infatti 2.943 in più (per un totale di 54.543). Per quanto riguarda i contagi, la situazione è sostanzialmente uguale a quella di ieri, con un calo di sole altre 10 unità; i malati di covid-19 sono attualmente 107.699, sul territorio nazionale. Il dato deirisulta ancora alto, anche se in calo rispetto alle giornate precedenti: si contano oggi 437 decessi (complessivamente il numero sale a 25.085). Si ...

