Coronavirus, Calabria e Sicilia pronte alla “fase 2”: oggi 4.603 tamponi, il 99% è negativo. Il virus non sta circolando (Di mercoledì 22 aprile 2020) Appena 48 positivi su 3.639 tamponi in Sicilia, 13 su 964 in Calabria: le due Regioni più meridionali d’Italia restano anche oggi le meno colpite dalla pandemia di Coronavirus, con percentuali di positivi sui controllati molto basse: in entrambe le Regioni appena l’1,3% dei test è risultato positivo, quindi abbiamo un 98,7% di tamponi negativi, su un numero considerevole di persone controllate (4.603). Tutti i casi positivi sono legati a casi già noti, in modo particolare in Calabria dove su 13 nuovi casi, ben 8 sono legati al focolaio della RSA di Torano Castello. Il virus, quindi, non sta circolando ed entrambe le Regioni sono pronte alla “fase 2”, che potrebbe partire anche prima del fatidico 4 maggio. Dall’inizio dell’epidemia in Sicilia sono stati accertati 2.883 casi di persone contagiate, a fronte di 58.732 ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - correlazione tra aumento di contagi e ondate di freddo : “il caso Lombardia” in uno studio dell’Università della Calabria

Coronavirus - oggi in Calabria nuovo boom di guariti e 9 soli casi positivi su 1.067 tamponi : il 99 - 2% dei test è NEGATIVO

Coronavirus - il caso della Rsa Villa Torano con 78 contagiati : il focolaio che preoccupa la Calabria (Di mercoledì 22 aprile 2020) Appena 48 positivi su 3.639in, 13 su 964 in: le due Regioni più meridionali d’Italia restano anchele meno colpite dpandemia di, con percentuali di positivi sui controllati molto basse: in entrambe le Regioni appena l’1,3% dei test è risultato positivo, quindi abbiamo un 98,7% dinegativi, su un numero considerevole di persone controllate (4.603). Tutti i casi positivi sono legati a casi già noti, in modo particolare indove su 13 nuovi casi, ben 8 sono legati al focolaio della RSA di Torano Castello. Il virus, quindi, non sta circolando ed entrambe le Regioni sono“fase 2”, che potrebbe partire anche prima del fatidico 4 maggio. Dall’inizio dell’epidemia insono stati accertati 2.883 casi di persone contagiate, a fronte di 58.732 ...

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 13,1% Region… - ilquotidianoweb : Coronavirus, I Consigli comunali svolti da remoto sono un rischio per la democrazia se diventano la normalità - francoridolfi : Coronavirus, I Consigli comunali svolti da remoto sono un rischio per la democrazia se diventano la normalità - Czinforma : - InfoLtnews : Coronavirus, sono 1.060 i positivi in Calabria. Più 13 rispetto a ieri -