Coronavirus | Brasile | mentre Bolsonaro minimizza | a Manaus si preparano le fosse comuni

Leggi su tpi

(Di mercoledì 22 aprile 2020), asileSi stanno scavando delleper via dell’ingente numero di decessi causati dal, in. Nonostante le continuezioni del presidente Jair, il Paese fa i conti con l’espandersi dell’epidemia da Covid-19 e con un alto numero di vittime per via della pericolosa infezione. Così, dopo le sconvolgenti immagini di New York, anche nella capitale dell’Amazzonia la decisione è stata quella di ricorrere a delle: “Il comune ha adottato il sistema diper seppellire le vittime di Covid-19, un metodo già utilizzato in altri Paesi”, è stato l’annuncio della città sudamericana, la quale ha spiegato che si tratta di una “misura necessaria per far fronte alla ...