Coronavirus | boss mafiosi scarcerati L' ira di Salvini Il Pd chiede chiarezza

boss mafiosi detenuti che, per la loro età e condizione di salute, sarebbero stati scarcerati in ossequio alle prescrizioni antiCoronavirus che indicano di sfoltire le presenze nelle carceri facendo ricorso a pene alternative. E così, scrive il settimanale L'Espresso il boss di Cosa nostra Francesco Bonura, di 78 anni, definito da Tommaso Buscetta "un mafioso valoroso", e Vincenzino Iannazzo, 65 anni, ritenuto esponente della 'ndrangheta, sono stati posti ai domiciliari per motivi di salute. Ira del leader della Lega, Matteo Salvini: "stanno uscendo pericolosi mafiosi. E' una vergogna nazionale". Ma il Dap smentisce di aver emanato qualsiasi disposizione riguardante i detenuti al 41 bis: quello che è stato fatto - afferma il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - è "solo un monitoraggio".

**Coronavirus : Verini-Mirabelli - ‘subito chiarezza su scarcerazione boss’**

