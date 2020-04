Coronavirus | boom di tamponi nelle Marche | su 1453 test solo 47 positivi 3 | 2%

(Di mercoledì 22 aprile 2020) L’aggiornamento quotidiano del Gores, il gruppo operativo che coordina l’emergenza sanitaria, riporta che nel giorno in cui nella regione si è registrato undiprocessati, 1.453ultime 24 ore, il numero più alto dall’inizio delle crisi sanitaria, i casi accertati sono47, pari al 3,2% deieffettuati (ieri il rapporto era pari al 4,7%). Il numero dei casi in tutta la regione sale a 5.924, il 19,39% rispetto ai 30.543 campioni processati, con un calo di poco meno dell’1% rispetto al dato diffuso il giorno precedente.L'articolodi: su47(3,2%) Meteo Web.

jacopopaoletti : Attraverso i nostri strumenti di analisi proprietari in ambito #SEO/#SEM, con @SeoTesterOnline abbiamo realizzato u… - afarruggia62 : #coronavirus #coronavirusItalia analisi dei dati del 21 aprile. Boom dei #guariti ma aumentano morti e crescono i n… - HDblog : Netflix 'ringrazia' il coronavirus: boom di nuovi abbonati - FilippoCarmigna : Upb, Pil in caduta libera -15%Boom delle domande di Cig - primocanale : Coronavirus, mulino boom a Sassello: 'Con la quarantena +40% farina prodotta' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus boom

La Stampa

L’impatto del lockdown provocato dall’emergenza coronavirus ha mostrato il potenziale dei comparatori online, utilizzati solitamente come mero strumento di info-commerce per il confronto di offerte e ...E cioè che i più colpiti in assoluto, in questa emergenza coronavirus, sono gli anziani, in particolare quelli che abitano soli ... ma è il segnale di un problema molto difficile da affrontare». Dagli ...